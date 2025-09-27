Ричмонд
Из погреба доносился жалобный скулеж: бедное животное угодило в ловушку и не смогло из нее выбраться

УГЗ Уфы спасло упавшую в погреб собаку.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 26 сентября, в Уфе помогли бездомной собаке, которая провалилась в погреб во дворе частного дома на улице Большой Береговой. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Хозяйка дома услышала скулеж животного во дворе. Осмотрев все вокруг, пенсионерка обнаружила в погребе на дне собаку. Самостоятельно помочь животному женщина не смогла и обратилась в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Прибывшие на место спасатели спустились в погреб и с помощью специального приспособления извлекли собаку на поверхность. После осмотра животное было отпущено на свободу.

В УГЗ напоминают, что спасатели руководствуются приоритетностью вызовов, где первоочередное внимание уделяется ситуациям с угрозой жизни и безопасности людей. Тем не менее, при наличии возможности специалисты оказывают помощь и животным, оказавшимся в беде.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.