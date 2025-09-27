Массовая гибель рыбы произошла под Логойском — 468 особей на реке Выпрата

Факт массовой гибели рыбы зафиксирован на реке Выпрата под Логойском, вблизи деревни Калачи. Как сообщили в официальном телеграм-канале Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в Логойскую райинспекцию природных ресурсов.
Сотрудники оперативно выехали на место ЧП, факт гибели рыбы. По предварительной информации, на берегу специалисты обнаружили 468 особей рыб. Рыба была незамедлительно изъята, часть особой отправили ветеринарной службе для проведения анализов, часть — утилизированы.
Также уже проведено лабораторное исследование проб взятой в реке воды. Предварительные результаты указывают, что уровень кислорода в воде соответствует норме, очевидных источников загрязнения также на обнаружено.
Специалисты пока воздерживаются от окончательных выводов. Причины гибели рыбы будут выяснены после проведения всех экспертиз и анализа их результатов.
Ранее мы писали о том, что белорусских паралимпийцев восстановили во всех правах и допустили к соревнованиям (читать далее вот тут).