Чернышенко и Кравцов поздравили педагогов детских садов с днем воспитателя

Чернышенко отметил, что воспитатели прививают детям традиционные ценности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов поздравили педагогов системы дошкольного образования с профессиональным праздником, поблагодарив их за формирование у детей интереса к учебе и познанию мира.

«Сегодня в системе дошкольного образования России трудятся свыше 637 тысяч педагогов. Это невероятно ответственные, заботливые и внимательные люди, которые прививают нашим детям традиционные ценности, формируют дальнейший интерес к учебе и познанию мира», — сказал вице-премьер, слова которого приводит его аппарат.

Чернышенко добавил, что в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» предусмотрен комплекс мер поддержки, направленный на повышение профессионального статуса и создание комфортных условий труда.

«Одна из важнейших задач — обеспечить их всеми необходимыми ресурсами и методическими материалами, чтобы работа в детском саду была современной, интересной и эффективной», — отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается в России с 2004 года. Дата 27 сентября была выбрана не случайно: в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад.

Сейчас в стране функционирует более 32 тысяч самостоятельных детских садов и свыше 44 тысяч организаций, реализующих программы дошкольного образования.

