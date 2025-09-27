Более 500 тысяч жителей Дона сделали прививку от гриппа

Традиционно осенью в Ростовской области, как и в других российских регионах, идёт масштабная кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день прививки уже сделали уже около 522 тысяч человек. Об этом сообщает телеканал «ДОН 24».
Уточняется, что из общего количества привитых дончан свыше 160 тысяч — это дети, а более четырех с половиной тысяч — беременные женщины.
Если сравнить с прошлым годом, то, как отметил главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев, темпы заболеваемости ниже.
А вот рост числа заболевших прогнозируется в начале зимы, так как в этом сезоне циркулируют новые штаммы вируса. Но при этом специалисты не ожидают резкого увеличения заболевших.
Как считают медики, именно сейчас сохраняются наиболее оптимальные условия для формирования устойчивого иммунитета. Поэтому лучше сейчас пойти в поликлинику и сделать привику от гриппа, чтобы снизить риск осложнений и защитить не только себя, но и своих близких.