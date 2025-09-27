Ричмонд
В центр здоровья башкирского города Сибай поступило новое медоборудование

С его помощью врачи могут определить риск развития метаболического синдрома.

Современное медицинское оборудование поступило в центр здоровья города Сибай Республики Башкортостан по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.

Учреждение получило биоимпедансный анализатор обменных процессов и состава тела. С его помощью врачи могут определить пищевой статус и риск развития метаболического синдрома.

«Новый аппарат позволит своевременно выявлять факторы риска и эффективно контролировать состояние здоровья жителей, поможет гражданам укрепить здоровье и поддержать активный образ жизни», — отметил главный врач центра здоровья Данис Галин.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, а также идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.