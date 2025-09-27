Башкирские гаишники задержали 62 водителей, севших за руль пьяными

По словам руководителя дорожной полиции региона, в ходе рейдов задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 62 пьяных водителя. Кроме того, 49 человек управляли транспортом, не имея на это права, а 16 автомобилистов ранее были лишены водительских удостоверений.