Башкирские гаишники задержали 62 водителей, севших за руль пьяными

На территории Башкирии продолжается профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». По данным главы региональной Госавтоинспекции Владимира Севастьянова, за минувшие сутки сотрудниками ведомства пресечено более 1500 нарушений правил дорожного движения.
По словам руководителя дорожной полиции региона, в ходе рейдов задержаны и отстранены от управления транспортными средствами 62 пьяных водителя. Кроме того, 49 человек управляли транспортом, не имея на это права, а 16 автомобилистов ранее были лишены водительских удостоверений.
Глава ГАИ республики обратился к гражданам с призывом проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о фактах управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии по телефону горячей линии МВД Башкирии — 8 (347) 279−32−92. Также информация принимается через чат-бот Госавтоинспекции в Telegram — @GIBDDRB_02bot.
