За первые семь месяцев 2025 года Екатеринбург посетили 1,3 миллиона туристов

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В связи с этим глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил представителей туристического сообщества с праздником. В своем telegram-канале градоначальник рассказал, что по итогам первых семи месяцев 2025 года Екатеринбург посетили 1,3 миллиона человек. Этот показатель на 18% превысил значения аналогичного периода прошлого года.