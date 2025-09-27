За первые семь месяцев 2025 года Екатеринбург посетили 1,3 миллиона туристов

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В связи с этим глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил представителей туристического сообщества с праздником. В своем telegram-канале градоначальник рассказал, что по итогам первых семи месяцев 2025 года Екатеринбург посетили 1,3 миллиона человек. Этот показатель на 18% превысил значения аналогичного периода прошлого года.
— Мы тесно сотрудничаем с туристическим сообществом и результат этой плодотворной работы демонстрирует статистика. По итогам 2024 года столицу Урала посетили 1,8 миллиона туристов, а количество поездок превысило два миллиона, — написал Алексей Орлов.
Он также подчеркнул, что для Екатеринбурга развитие инфраструктуры внутреннего и выездного туризма является важным направлением с огромными перспективами.