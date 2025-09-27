Ричмонд
В Красноярском крае обновили участок дороги Заозерный — Агинское — Стойба

Протяженность отремонтированного отрезка составляет более пяти километров.

Участок дороги Заозерный — Агинское — Стойба в Ирбейско-Саянском округе Красноярского края, отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог по региону.

Специалисты обновили 5,3 километра проезжей части. Там заменили асфальт, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

«Дорога важна для развития округа, так как она позволяет добраться до узловой железнодорожной станции Саянская — важного транспортного узла РЖД для приема, отправки и сортировки поездов, перевозимых грузов и пассажиров», — отметил руководитель управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.