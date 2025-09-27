За год в «Кванториуме» школы № 11 Новочеркасска обучились более 340 детей

Обучение в «Кванториуме» Новочеркасской школы № 11 за год его работы прошли 348 детей. Открытие детских технопарков — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Помимо обычных занятий, в «Кванториуме» проводят различные мероприятия. Их посетили 1192 учащихся.
Напомним, что в технопарке ребята обучаются по пяти направлениям: наноквантум и робоквантум, а также химическая, биологическая и физическая лаборатории. Кабинеты оснащены современным оборудованием, среди которого ноутбуки, интерактивные доски, микроскопы, многофункциональные роботехнические комплекты, роботы-манипуляторы, лабораторные комплексы для изучения робототехники, 3D-моделирования и промышленного дизайна и многое другое.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.