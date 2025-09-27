Музей поселка Таловая Воронежской области получил новое оборудование

Новое оборудование поступило в историко-краеведческий музей поселка Таловая Воронежской области по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Учреждение получило экран, проектор, ноутбук, портативную систему звукоусиления, радиосистему с микрофонами. Также туда поступили манекены для народных костюмов и военной формы, мольберты-треноги для выставок фотографий и картин и многое другое.
В центре зала Боевой славы установлена круговая витрина, что позволило дополнить экспозицию новыми экспонатами. А в фондохранилище появились закрытые шкафы для хранения фондов. Кроме того, в музее установили кондиционеры, осушители и увлажнители воздуха, электронные термогигрометры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.