Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова

Заслуженная артистка России актриса театра и кино Людмила Гаврилова умерла в возрасте 73 лет. О смерти актрисы сообщили ее коллега Евгения Шевченко и сын Таир Газиев в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).