На Дону не хватает почти половины штата врачей скорой помощи

Наибольший дефицит кадров наблюдается среди врачей скорой помощи, анестезиологов-реаниматологов (67,8%), кардиологов (75,4%) и неонатологов (72,7%). При этом обеспеченность средним медицинским персоналом достигает 95%. По данным ведомства, на 10 тысяч жителей региона приходится около 35 врачей и 83 средних медработника.