В Хабаровском крае отметили малоизвестную годовщину победы над западными державами

— Глубины продолжали уменьшаться, и когда мы поменяли галс, составили менее двух саженей. В это время мы ясно видели очень низменную землю, простирающуюся к северо-востоку от того, что штурман посчитал проходом к морю: ближайшая часть суши виднелась от нас к северо-востоку и востоку в трех-четырех милях, а оттуда к северу, образуя южный входной мыс залива Чэпмена, названного так по имени штурмана, продолжалась в виде песчаных кос, едва видневшихся над водой. Сейчас мы ясно видели, что прохода к морю в этом направлении не существовало, местность была перекрыта низменностью, за которой мы видели в северо-восточном направлении несколько холмов. Даже если в этот залив и впадает река, то она наверняка небольшая, так как мы не наблюдали приливов или других признаков, указывающих на присутствие рек на этом берегу, — говорится в сохранившемся до наших дней донесении Уильяма Броутона.