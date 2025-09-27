В Хабаровском крае отметили малоизвестную годовщину победы над западными державами

В субботу, 27 сентября, в посёлке Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края прошли праздничные мероприятия в честь пока еще малоизвестной даты. В этот день исполнилось 170 лет героической обороны русского военного поста в одноимённой бухте от войск западных держав — Англии и Франции. Они вели с 1853 по 1856 гг. в целом неудачную для России Крымскую войну. Кастринский бой, как его называют для краткости, наряду с обороной Петропавловска-Камчатского вошли в историю как едва ли не единственные победы нашего оружия той бесславной военной кампании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Де-Кастри в день славной годовщины Кастринского боя открыли поклонный крест и памятный знак на мысе Спасения в честь этого события. Также состоялись ярмарка, концерт и презентация недавно изданной книги хабаровских историков «Оборона Де-Кастри в 1855 году».
Давайте посмотрим на события 170-летней давности с точки зрения исторических процессов, которые шли тогда на Дальнем Востоке. Ведь Россия в годы Крымской войны вела не только боевые действия с Западом, но и участвовала в настоящей гонке за Амур и другие земли.
Зачем Лаперуз искал Сахалин.
Своим названием посёлок Де-Кастри на берегу залива Чихачёва, который до 1952 года назывался заливом Де-Кастри, но был переименован в честь участника Амурской экспедиции Невельского середины XIX века, обязан Франции. В конце XVIII века король Людовик XVI, который был ошарашен и во многом напуган результатами экспедиции англичан под командованием Джеймса Кука, — успеть бы за Британией с открытием новых колоний, — в 1785 году отправляет в кругосветный поход целый десант из французских офицеров и учёных под началом капитана Жана Франсуа де Гало Лаперуза.
Лаперуз с экспедицией прошёл Атлантику с севера на юг, обогнув мыс Горн, и оказался в Тихом океане, дошёл по нему до Аляски, исследовал берега Китая, Кореи и Японии. Но главной целью была Татария — так европейцы тогда называли все земли к востоку от Урала до тихоокеанского побережья.
— Фрегаты плыли долго. Зашли на Сахалин и стали продвигаться к северу по проливу, который до сих пор зовётся Татарским. Лаперуз уже начал сомневаться, существует ли Татария на самом деле. Но 11 июня 1787 года он увидел темно-синюю полоску берега. Татария не была вымыслом. Новооткрытую землю приветствовали грохотом пушек, — рассказывает руководитель поселкового музея Де-Кастри Елена Тарасюк. — Но только 23 июня 1787 года им удалось отыскать удобный для якорной стоянки судов залив, который местные жители называли Нангмар.
Лаперуз переименовал эту бухту в честь главного организатора экспедиции, морского министра Франции маршала де Кастри. Но дальше на север он не пошёл, посчитав Сахалин полуостровом. Об этом этапе экспедиции Лаперуза мы знаем лишь благодаря тому, что из залива Де-Кастри тот зашёл в русский порт Петропавловск-на-Камчатке. Там его радушно встретили, устроили даже бал.
Победить в гонке за Амур.
Фактически экспедицией Лаперуза в конце XVIII века был дан старт большой гонке между ведущими державами Европы, да и всей планеты, за ещё не поделённые между ними на тот момент земли на северо-востоке Евразии.
Буквально след в след Лаперузу извечные конкуренты англичане отправили к Амуру и Сахалину экспедицию Уильяма Броутона. В 1797 году британский мореплаватель Уильям Броутон решил проверить версию своего французского коллеги и попытался пройти тем же маршрутом через Татарский пролив с юга на север. Сделать ему это не удалось. Броутон сыграл ключевую роль в том, чтобы окончательно признать Сахалин полуостровом. По одной из версий, у него на руках была японская карта, на которой эта территория была обозначена неизвестной землёй, соединённой на севере с материком.
— Глубины продолжали уменьшаться, и когда мы поменяли галс, составили менее двух саженей. В это время мы ясно видели очень низменную землю, простирающуюся к северо-востоку от того, что штурман посчитал проходом к морю: ближайшая часть суши виднелась от нас к северо-востоку и востоку в трех-четырех милях, а оттуда к северу, образуя южный входной мыс залива Чэпмена, названного так по имени штурмана, продолжалась в виде песчаных кос, едва видневшихся над водой. Сейчас мы ясно видели, что прохода к морю в этом направлении не существовало, местность была перекрыта низменностью, за которой мы видели в северо-восточном направлении несколько холмов. Даже если в этот залив и впадает река, то она наверняка небольшая, так как мы не наблюдали приливов или других признаков, указывающих на присутствие рек на этом берегу, — говорится в сохранившемся до наших дней донесении Уильяма Броутона.
В самом начале XIX века знаменитый русский мореход Иван Крузенштерн во время кругосветной экспедиции пытался зайти в Татарский пролив с севера, со стороны Охотского моря. Офицер, которого он отправил на шлюпке искать проход, доложил, что глубины очень маленькие, всё засыпано песком. Крузенштерн очень уважительно относился к мнениям предыдущих исследователей. Посчитал, что Сахалин является полуостровом, а устье Амура непригодно для судоходства.
Окончательно исправить заблуждение европейских мореходов о несудоходности устья Амура и полуостровном положении Сахалина удалось только Геннадию Невельскому в середине XIX столетия. В мае 1849 года он с командой прибыл в Петропавловск-Камчатский. Здесь он должен был дождаться высочайшего разрешения от императора на экспедицию к Сахалину и в устье Амура. Но оно так и не было получено. Поэтому «Байкал» отправился туда под личную ответственность Невельского. По пути следования первооткрыватель ставил в редких стойбищах аборигенов флаги России и вручал старейшинам грамоты о переходе в подданство к русскому царю.
Тогда, в 1849 году, Невельскому удалось найти фарватер, пригодный для судоходства. Это предопределило весь тот интерес, который Российское государство впоследствии проявило к Приамурскому и Уссурийскому краям. Глубины Невельской и команда промеряли на специально привезённой с Алеутских островов байдаре морских зверобоев. Удалось найти пригодные для судов проходы, зайти в Амур.
Славные битвы бесславной войны.
Завершение Амурской экспедиции соратников Невельского пришлось на время кровопролитной Крымской войны (1853 — 1856 гг.). Воюющие тогда против России Англия и Франция пытались взять в осаду Петропавловск-на-Камчатке в 1854 году. Благодаря героизму русских порт удалось отстоять, но немногочисленный флот решено было увести в следующую навигацию в устье Амура. Русская эскадра ушла в залив Де-Кастри, а оттуда в устье Амура.
— Англичане и французы были твёрдо убеждены, что Сахалин — полуостров, а в лиман Амура попасть невозможно. Это же доказали их известные мореходы Лаперуз и Броутон. Корабли англичан караулили русскую эскадру с юга, пытались взять Александровский пост в заливе Де-Кастри. Но до конца Крымской войны все попытки их были бесплодными, — говорит Елена Тарасюк.
К слову, полученные во время экспедиций в общении с коренными жителями сведения помогли русским обыграть англичан. Наряду с героической обороной Петропавловска-на-Камчатке военный манёвр в Де-Кастри, когда России удалось сохранить практически весь свой флот на Тихом океане, — едва ли не единственные примеры побед русского оружия за всё время крайне неудачной для нашей страны Крымской войны.