Володин поздравил работников дошкольного образования с днем воспитателя

Володин отметил, что воспитатели помогают детям познавать мир.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников дошкольного образования с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы.

«Поздравляю работников и ветеранов дошкольного образования с профессиональным праздником. Окружая детей заботой и вниманием, воспитатели помогают малышам познавать мир, приобретать полезные навыки и раскрывать таланты, учат общаться и дружить», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Он отметил, что работники дошкольного образования вносят большой вклад в их развитие.

«Спасибо за душевное тепло, чуткость и самоотдачу. За добросовестный, созидательный труд, от которого во многом зависит здоровье и благополучие каждого ребенка», — добавил председатель Госдумы.

Володин пожелал работникам дошкольного образования счастья, успехов и всего наилучшего.

