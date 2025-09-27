Профессору БГУ Сергею Босхолову присвоили звание «Почетный гражданин Иркутской области»

Как рассказал Игорь Кобзев, Сергей Босхолов является автором научных работ по криминологии, уголовной политике и теории национальной безопасности. В течение множества лет профессор участвовал в управлении регионом и страной — дважды занимал пост депутата Госдумы РФ, занимал должность замглавы администрации региона и депутата областного парламента.