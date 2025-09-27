Ричмонд
Профессору БГУ Сергею Босхолову присвоили звание «Почетный гражданин Иркутской области»

Еще четверо выдающихся жителей Приангарья удостоены знака отличия за заслуги перед регионом.

Источник: Соцсети

Глава Приангарья Игорь Кобзев провел вручение высших наград пяти жителям региона накануне, 26 сентября. Церемония приурочена ко Дню Иркутской области. Звания «Почетный гражданин Иркутской области» удостоен профессор кафедры уголовного права и криминологии БГУ Сергей Босхолов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.

Как рассказал Игорь Кобзев, Сергей Босхолов является автором научных работ по криминологии, уголовной политике и теории национальной безопасности. В течение множества лет профессор участвовал в управлении регионом и страной — дважды занимал пост депутата Госдумы РФ, занимал должность замглавы администрации региона и депутата областного парламента.

Знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» награждены хирург сердечно-сосудистого кардиохирургического отделения № 1 Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы Владимир Подкаменный и главврач учреждения Петр Дудин. Владимир Подкаменный известен тем, что одним из первых в стране провел операцию коронарного шунтирования на «работающем сердце» без аппарата искусственного кровообращения.

Кроме того, награды удостоены первый зампредседателя Иркутского областного совета ветеранов Александр Попов и замдиректора по науке художественного музея им. Сукачева Ирина Терновая.

Ранее агентство сообщало, что звание «Почетный гражданин Иркутской области» теперь будут присваивать всем участникам Великой Отечественной войны, которые проживают в регионе. Такой указ подписал губернатор Игорь Кобзев.