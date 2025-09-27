Юрист сказала, могут ли белорусы взять отпуск всего на один календарный день

— Минимальный срок, на который может быть предоставлен трудовой отпуск, законодательством не предусмотрен. Трудовой отпуск по договоренности между работником и нанимателем может быть разделен на две части, при этом одна часть должна быть не менее 14 календарных дней, — отметила юрист.