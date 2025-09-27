Юрист сказала, могут ли белорусы взять отпуск всего на один календарный день

О том, можно ли оформить часть трудового отпуска на 1 календарный день, рассказала, как пишет 1prof.by, правовой инспектор Елена Ильющенко.
По словам специалиста, пойти в отпуск всего на один календарный день в Беларуси можно.
— Минимальный срок, на который может быть предоставлен трудовой отпуск, законодательством не предусмотрен. Трудовой отпуск по договоренности между работником и нанимателем может быть разделен на две части, при этом одна часть должна быть не менее 14 календарных дней, — отметила юрист.
Фактически, если одна из частей отпуска работника будет составлять всего один день, то вторая его часть должна составлять не менее 14 дней, если деление отпуска на большее количество частей не определено колдоговором или прочим локальными актами конкретного предприятия.
