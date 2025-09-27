Ростовчане с зарплатой от ста тысяч чаще других хотят жениться ради рождения детей

В Ростове провели опрос о том, обязательно ли вступать в брак для рождения ребенка. Результаты показали, что мнения горожан разделились: 24% считают штамп в паспорте необязательным, 34% — желательным, а 37% уверены, что жениться или выходить замуж необходимо.
Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что мужчин и женщин, считающих свадьбу важным условием для рождения малышей, примерно поровну — 38% против 36%. При этом слабый пол демонстрируют большую склонность к компромиссному варианту «не обязательно, но желательно» — 36% против 32% мужчин. Позицию о необязательности брака разделяют 27% мужчин и 21% женщин.
Наличие семьи оказывает сильное влияние на взгляды представителей сильного пола: женатые значительно чаще холостых поддерживают необходимость зарегистрированных отношений.
Мужчины со средним профессиональным образованием реже считают брак нужным фактором для того, чтобы стать отцами, чем мужчины с высшим.
Наличие детей и брачный статус горожанок влияют на их мнение иначе, чем у мужчин. Замужние женщины чаще незамужних считают брак желательным, но не обязательным. Женщины с высшим образованием чуть реже считают брак обязательным, чем женщины со средним профессиональным образованием. Молодые женщины до 35 лет больше всего поддерживают обязательность брака — 43%. Среди женщин 45+ это мнение разделяют лишь 26%, а каждая вторая назвала брак желательным, но не обязательным — 49%.
Мужчины с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц являются главными сторонниками вступления в брак ради деторождения. А среди женщин с тем же уровнем дохода больше всего тех, кто уверен, что для рождения ребенка замуж выходить необязательно.
