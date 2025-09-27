Ростовчане с зарплатой от ста тысяч чаще других хотят жениться ради рождения детей

Наличие детей и брачный статус горожанок влияют на их мнение иначе, чем у мужчин. Замужние женщины чаще незамужних считают брак желательным, но не обязательным. Женщины с высшим образованием чуть реже считают брак обязательным, чем женщины со средним профессиональным образованием. Молодые женщины до 35 лет больше всего поддерживают обязательность брака — 43%. Среди женщин 45+ это мнение разделяют лишь 26%, а каждая вторая назвала брак желательным, но не обязательным — 49%.