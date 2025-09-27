Ричмонд
Во Владивостоке перекроют улицу Батарейную из-за празднования Дня тигра — карта

Для водителей будет организован объезд на время ограничений.

Движение автотранспорта по улице Батарейной во Владивостоке будет ограничено из-за проведения праздничных мероприятий (0+) по случаю Дня тигра. Для водителей будет организован объезд на время ограничений, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Ограничение на движение и парковку транспортных средств будет действовать 28 сентября с 08:00 до 14:00 на участке улицы Батарейной — от дома № 3а до дома № 2. Для водителей организуют объезд по Западной, Пограничной и Батарейной.

Администрация города просит горожан и гостей Владивостока учитывать изменения при планировании поездок и относиться с пониманием к временным неудобствам.