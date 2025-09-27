ЦБ и Генпрокуратура взялась за фирмы, списывающие долги россиян

По его словам, речь идет о юридических лицах, которые обещают списать задолженность без участия кредитора. Подобные предложения, особенно в малых городах, можно встретить довольно часто. Мамута подчеркнул, что реструктуризация долга возможна только при непосредственных переговорах с кредитной организацией, а деятельность «раздолжнителей» он назвал «болезнью на здоровом рынке взыскания».