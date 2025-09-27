Башкирским паралимпийцам дали возможность выступать за рубежом под российским флагом

Международный паралимпийский комитет принял решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России. Голосование прошло вчера в Сеуле в ходе Генеральной Ассамблеи организации.
Как прокомментировал министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, это прекрасные новости для всего российского спорта. Он отметил, что решение открывает возможность для паралимпийцев выступать под национальным флагом.
Восстановление членства позволяет российским спортсменам, включая представителей Башкирии, участвовать в Паралимпийских играх и других соревнованиях под эгидой МПК с использованием государственной символики Российской Федерации — флага и гимна.
