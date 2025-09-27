Ричмонд
Двое воронежских педагогов стали лучшими на Всероссийском конкурсе

Ярослав Козлов и Вита Лунина заняли призовые места.

Двое педагогов из Воронежской области заняли призовые места во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который проходил в Новосибирске. Об этом сообщила министр образования Наталья Салогубова.

Лучшим среди педагогов по художественной направленности стал Ярослав Козлов из Детско-юношеского центра Новоусманского района. В тройку победителей в своей номинации вошла и Вита Лунина из Нововоронежского Дома детского творчества. Вита Витальевна работает с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.

«Юные театрально-цирковые артисты Ярослава Геннадьевича из студии “Созвездие” регулярно завоевывают призовые места на конкурсах и фестивалях от муниципального до международного уровней. Воспитанники Виты Витальевны — тоже лауреаты всевозможных конкурсов в номинации “эстрадный вокал”. Родившись в творческой семье, педагог стремится передать любовь к музыке и своими ребятам с особыми образовательными потребностями», — сообщила Наталья Салогубова.