Двое воронежских педагогов стали лучшими на Всероссийском конкурсе

Двое педагогов из Воронежской области заняли призовые места во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который проходил в Новосибирске. Об этом сообщила министр образования Наталья Салогубова.
Лучшим среди педагогов по художественной направленности стал Ярослав Козлов из Детско-юношеского центра Новоусманского района. В тройку победителей в своей номинации вошла и Вита Лунина из Нововоронежского Дома детского творчества. Вита Витальевна работает с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.
«Юные театрально-цирковые артисты Ярослава Геннадьевича из студии “Созвездие” регулярно завоевывают призовые места на конкурсах и фестивалях от муниципального до международного уровней. Воспитанники Виты Витальевны — тоже лауреаты всевозможных конкурсов в номинации “эстрадный вокал”. Родившись в творческой семье, педагог стремится передать любовь к музыке и своими ребятам с особыми образовательными потребностями», — сообщила Наталья Салогубова.