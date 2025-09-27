Глава Хабаровского края поздравил воспитателей с профессиональным праздником

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил работников дошкольного образования с их профессиональным праздником. Он подчеркнул, что роль воспитателей и их коллег невозможно переоценить. Именно эти люди закладывают основу будущего детей, помогают им сделать первые шаги в мире знаний и учат самым важным навыкам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.