Глава Хабаровского края поздравил воспитателей с профессиональным праздником

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил работников дошкольного образования с их профессиональным праздником. Он подчеркнул, что роль воспитателей и их коллег невозможно переоценить. Именно эти люди закладывают основу будущего детей, помогают им сделать первые шаги в мире знаний и учат самым важным навыкам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В детских садах Хабаровского края работает более 14 тысяч человек, из них почти пять тысяч — это воспитатели. Они заботятся о 65 тысячах малышей в 436 дошкольных учреждениях.
По словам губернатора, в регионе продолжается работа по поручению президента Владимира Путина. С 2024 по 2027 годы в крае планируют отремонтировать и оснастить современным оборудованием 13 детских садов. Эти работы проводятся в рамках национальных проектов «Демография», «Молодежь и дети» и «Семья».
Дмитрий Демешин пожелал всем работникам дошкольного образования терпения, сил и успехов в их важном деле.