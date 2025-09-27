В Иркутскую область ежегодно приезжает более 1,5 миллиона туристов. И большинство из них спешат посетить озеро Байкал. Как стало известно КП-Иркутск из данных Иркутскстата, в регионе работают три визит-центра и 32 экологические тропы и маршрута.
— За последние пять лет турпоток вырос с 143,8 до 202,8 тысяч человек. Ежегодный оборот в туристической отрасли достигает 4,0 миллиарда рублей, — уточнили в пресс-службе Иркутскстата.
В 2024 году туристический сектор Приангарья показал заметную активность: 271 компания реализовала 87,4 тысячи турпакетов. 89% путевок купили местные жители. В среднем каждый турист потратил на отдых 50 тысяч рублей. Среди зарубежных гостей в основном наблюдали туристов из Китая и Таиланда.