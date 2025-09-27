В Иркутскую область ежегодно приезжает более 1,5 миллиона туристов. И большинство из них спешат посетить озеро Байкал. Как стало известно КП-Иркутск из данных Иркутскстата, в регионе работают три визит-центра и 32 экологические тропы и маршрута.