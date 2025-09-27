В БФУ имени И. Канта разрабатывают уникальную настольную игру

Игровой механик и инженер Антон Гайдученок поясняет, что настольные игры позволяют сделать историю ближе и понятнее: вместо сухого набора дат школьники получают живой опыт — бросают кубики, разрабатывают стратегии, обсуждают решения и словно сами проходят путь полка. Это формирует эмоциональную и личную связь с прошлым.
Помимо настольной версии, проект включает цифровую часть — воссоздание в 3D аэродрома под Правдинском (бывший Фридланд), где базировался полк. Пользователи смогут увидеть самолёты того времени и буквально погрузиться в историческую атмосферу.
Партнёром проекта стал Музей советского детства, предоставивший площадку для разработки и тестирования. Цель инициативы — в интерактивной форме рассказать детям и подросткам о героизме лётчиков, помочь школам организовывать выставки и сделать изучение истории увлекательным процессом.
Студенты-дизайнеры разрабатывают визуальный стиль и игровые элементы, предлагая идеи по оформлению и геймплею.