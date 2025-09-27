В БФУ имени И. Канта разрабатывают уникальную настольную игру

Игровой механик и инженер Антон Гайдученок поясняет, что настольные игры позволяют сделать историю ближе и понятнее: вместо сухого набора дат школьники получают живой опыт — бросают кубики, разрабатывают стратегии, обсуждают решения и словно сами проходят путь полка. Это формирует эмоциональную и личную связь с прошлым.