В БФУ имени И. Канта разрабатывают уникальную настольную игру

В БФУ имени И. Канта разрабатывают настольную игру о легендарном французском истребительном авиаполке «Нормандия-Неман». Проект реализует Научно-исследовательский центр «Социально-гуманитарная информатика», объединивший историков, дизайнеров и студентов для нового взгляда на изучение Великой Отечественной войны.

Источник: БФУ им. И. Канта

Игровой механик и инженер Антон Гайдученок поясняет, что настольные игры позволяют сделать историю ближе и понятнее: вместо сухого набора дат школьники получают живой опыт — бросают кубики, разрабатывают стратегии, обсуждают решения и словно сами проходят путь полка. Это формирует эмоциональную и личную связь с прошлым.

Помимо настольной версии, проект включает цифровую часть — воссоздание в 3D аэродрома под Правдинском (бывший Фридланд), где базировался полк. Пользователи смогут увидеть самолёты того времени и буквально погрузиться в историческую атмосферу.

Партнёром проекта стал Музей советского детства, предоставивший площадку для разработки и тестирования. Цель инициативы — в интерактивной форме рассказать детям и подросткам о героизме лётчиков, помочь школам организовывать выставки и сделать изучение истории увлекательным процессом.

Студенты-дизайнеры разрабатывают визуальный стиль и игровые элементы, предлагая идеи по оформлению и геймплею.