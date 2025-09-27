Жену словацкого вратаря «Адмирала» восхитил ассортимент супермаркета во Владивостоке

Жена словацкого хоккеиста Адама Хуски, выступающего за клуб КХЛ «Адмирал», впечатлилась магазинами во Владивостоке. Тейлор Хуска, уроженка США, переехала в дальневосточную столицу, чтобы поддержать супруга в сезоне, и активно делится своими наблюдениями о жизни в России. Видеоролики, которые Тейлор публикует в своих социальных сетях, вызывают активную реакцию подписчиков. Один из недавних постов был посвящён её визиту в продуктовый супермаркет, сообщает ИА PrimaMedia.
Американку поразило изобилие товаров на полках: она отметила широкий выбор кофе, чая, молочных продуктов, круп, выпечки, овощей и фруктов. Особое внимание она обратила на богатый ассортимент рыбы, а также на полуфабрикаты и мясные изделия.
Кроме того, ей показались интересными различные консервы.
«Понятия не имею, что это. Консервированное мясо или что-то в этом роде», — написала Тейлор, показывая на стенд с тушёнкой, паштетами, рыбой.
Помимо этого, внимание девушки привлекли отделы с готовым питанием, свежевыжатым гранатовым соком прямо в торговом зале и обустроенная кофейная точка на территории супермаркета.
Публикации девушки в социальных сетях вызвали оживлённую реакцию у её подписчиков, особенно из-за рубежа — многие иностранцы поделились своим положительным опытом знакомства с российскими магазинами и кухней.
Отметим, что Адам Хуска приехал в Россию в 2022 году, подписав контракт с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. В 2025 году он перебрался в «Адмирал».
Напомним, недавно Владивосток стал новой точкой на карте британского блогера-путешественника Уилла Эггертона, более известного под ником Willeggerton. Во время своего визита он не ограничился одними только прогулками по знаковым местам Владивостока, а с головой погрузился в местную атмосферу: попробовал уличную еду, сыграл на пианино с видом на море и даже прыгнул с тарзанки.