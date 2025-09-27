Во всех муниципалитетах Татарстана начался отопительный сезон

Отопительный сезон стартовал во всех 45 муниципалитетах Татарстана. Об этом на совещании сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.
На 27 сентября тепло подано на 14 096 объектов (49% от общего числа). Социально-культурные здания республики готовы к отопительному сезону на 100%. Главы муниципалитетов и ресурсоснабжающие организации должны контролировать подготовку и запуск отопления.
Минстрой региона проверяет готовность через акты, которые не предоставили 13 муниципалитетов. Паспорта готовности жилых домов в среднем составляют 99%, но некоторые муниципалитеты, включая Казань, еще не завершили работу. Песошин поручил строго контролировать подготовку к отопительному сезону.
Ранее писали, что в Казани отопительный сезон 2025−2026 стартует с 29 сентября. Некоторые социальные объекты тепло уже начали подавать.