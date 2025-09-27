Минприроды сказало, стало ли больше борщевика Сосновского в Беларуси

В Минприроды рассказали о том, стало ли в Беларуси больше борщевика Сосновского. Об этом, как пишет БелТА, рассказала начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Татьяна Железнова.
— На начало года площадь произрастания борщевика Сосновского превышала 50 тысяч гектаров. Местные власти не допускают дальнейшего роста и цветения этого растения, при этом все области активно участвуют в борьбе, — отметила специалист.
По словам Татьяны Железновой, увеличение площадей, на которых борются с борщевиком, не означает, что увеличилась зараженная растением территория.
— Это свидетельствует о том, что эти участки были обработаны повторно, — подчеркнула Железнова.
Представители Минприроды также добавили, что борщевик Сосновского — очень живучее растение, его уничтожение требует проведения неоднократной обработки, а также использования гербицидов.
