В Ростовской области сотрудники ГАИ проведут рейды с беспилотниками

В Ростовской области в эти выходные водителей активно будут проверять на трезвость.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в субботу, 27 сентября, а также в воскресенье, 28 сентября, стартуют масштабные рейды ГАИ. По словам представителей Госавтоинспекции, служба будет проходить в усиленном режиме. Во время рейдов будут использовать беспилотные летательные аппараты.

— Особое внимание будет уделено грубым нарушениям ПДД и фактам агрессивного вождения. Кроме того, в выходные дни пройдут массовые проверки водителей на трезвость, — сказали в ГАИ. — Напоминаем, в Ростова-на-Дону работает круглосуточный телефон, позвонив по которому можно сообщить о грубых нарушениях ПДД, о «шумных», дрифтующих водителях, а также о водителях с признаками опьянения.

