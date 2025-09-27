В Ростовской области сотрудники ГАИ проведут рейды с беспилотниками

— Особое внимание будет уделено грубым нарушениям ПДД и фактам агрессивного вождения. Кроме того, в выходные дни пройдут массовые проверки водителей на трезвость, — сказали в ГАИ. — Напоминаем, в Ростова-на-Дону работает круглосуточный телефон, позвонив по которому можно сообщить о грубых нарушениях ПДД, о «шумных», дрифтующих водителях, а также о водителях с признаками опьянения.