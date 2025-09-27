Развитие технологий расшифровки ДНК увеличит продолжительность жизни до 150 лет

«Если мы используем технологии секвенирования ДНК, то получаем индивидуальный генетический профиль человека. Так мы знаем, какие у нас есть зоны риска и на них обращаем внимание. Какие заболевания у нас возможны. Это, соответственно, увеличивает продолжительность жизни. Сейчас же речь идет об увеличении продолжительности жизни при использовании этих технологий до 150 лет», — сообщил Подковальников.