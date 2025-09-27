В Тамбове отремонтировали корпус школы № 35

Первый корпус школы № 35 отремонтировали в Тамбове при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Учреждение уже приводят в порядок и готовят к открытию, сообщили в администрации города.
«Школа была построена в 1964 году. Здание нуждалось в ремонте. Здесь произошли большие изменения внутри и снаружи. Полностью обновлена кровля, смонтирована новая система водоснабжения, канализация, оштукатурены стены, обновлено покрытие пола, спортивный зал, столовая, двери и окна, фасад. Остались последние штрихи», — отметила директор школы Елена Поликарпова.
Планируется, что учреждение откроют после осенних каникул. Туда вернутся около 1100 учащихся.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.