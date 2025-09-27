В деревне Земляной Тюменской области открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Земляной в Тюменской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
В лечебном учреждении за одну смену будут принимать 15 пациентов. Там будут проводить консультации и медосмотры, а также организовывать вакцинацию. Еще в ФАПе обустроили аптечный пункт. Получать медпомощь в новом лечебном учреждении будут жители деревень Земляная и Брованова.
«Мы хотим, чтобы люди в селах получали такую же качественную помощь, как и в городе. Уверены, что жители Земляной оценят комфорт и возможности нового фельдшерско-акушерского пункта!» — подчеркнул главный врач областной больницы № 11 Алексей Белов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.