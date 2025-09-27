Ричмонд
На Главной площади Краснодара подняли флаг в честь 232-летия города

Церемония сопровождалась исполнением гимна Краснодара.

Источник: Югополис

На Главной городской площади Краснодара состоялась торжественная церемония поднятия флага в честь 232-й годовщины основания кубанской столицы. В мероприятии приняли участие мэр города Евгений Наумов, председатель городской Думы Вера Галушко, депутаты Государственной Думы и ЗСК, заместители мэра, а также представители администрации, участники СВО, казаки и молодёжные творческие коллективы.

«Спасибо всем, кто пришёл с детьми, чтобы передать им эту традицию — встречать День города на центральной площади», — написал Евгений Наумов на странице во «ВКонтакте».

Флаг Краснодара был поднят участниками сборного городского отряда Почётного караула Поста № 1 и учениками школы № 55. Церемония сопровождалась исполнением гимна города, которое исполнили звонарь храма Илии Муромского Сергей Кизым и военный оркестр Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Завершилось мероприятие ярким выступлением солистов шоу-театра «Премьера» в сотрудничестве с активистами движения «Пост № 1» и сводным детским хором города, которые исполнили композицию «Живой».

Напомним, ранее мэр Евгений Наумов поздравил жителей с днём рождения Краснодара. На новой событийной площадке по улице Обрывной стартовал южный гастрономический фестиваль «ГрильРестФест».