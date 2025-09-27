Штормовое: Челябинскую область 28 сентября накроют сильные дожди и снегопады

«Днем 28 сентября в северных районах прогнозируются дожди, переходящие в мокрый снег, местами — сильные, в горах кое-где установится временный снежный покров», — говорят синоптики.
В воскресенье будет облачно с прояснением. Ночью местами, днем в большинстве районов прогнозируются дожди, переходящие в мокрый снег, в северных районах — сильные, в горах кое-где вероятно установление временного снежного покрова.
Ветер: ночью западный, его скорость 1−6 м/с, днем северный, северо-западный 4−9 м/с, локально порывы до 12 м/с.
Температура воздуха 28 сентября ночью от нуля до плюс 3, при прояснении заморозки — до минус 3 градусов, днем плюс 6−11, в горах — до плюс 1 градуса.
Непосредственно в Челябинске завтра облачно с прояснением, осадки, преимущественно в виде дождя, ночью плюс 1−3, днем — 6−8 градусов. Ветер: ночью неустойчивый 1−6 м/с, днем северной четверти 5−10 м/c.