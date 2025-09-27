Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надежда Кадышева выступила в Омске: 29 ярких кадров с концерта

26 сентября, на G-Drive Арене в Омске прошёл концерт Надежды Кадышевой и её ансамбля «Золотое кольцо».

29

Вечер прошел в невероятно теплой атмосфере. Со сцены звучали всеми любимые хиты: «Плывёт веночек», «Течёт ручей», «Я не колдунья», «Широка река», «Снег летит» и многие другие. Публика не просто слушала — она подпевала, пускалась в пляс и водила хороводы. Многие зрители специально подобрали наряд в народном стиле, добавив концерту особый колорит.

Кульминацией вечера стало исполнение песни «Плывёт веночек» на бис. Концерт стал по-настоящему ярким и запоминающимся событием для всех поклонников творчества певицы, среди которых представители самых разных поколений.

Как это было смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Юлия Майстренко.