Надежда Кадышева выступила в Омске: 29 ярких кадров с концерта

Вечер прошел в невероятно теплой атмосфере. Со сцены звучали всеми любимые хиты: «Плывёт веночек», «Течёт ручей», «Я не колдунья», «Широка река», «Снег летит» и многие другие. Публика не просто слушала — она подпевала, пускалась в пляс и водила хороводы. Многие зрители специально подобрали наряд в народном стиле, добавив концерту особый колорит.