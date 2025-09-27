Ричмонд
Фальков назвал ИИ колоссальным вызовом в сфере образования

Фальков заявил, что появление ИИ требует полной перестройки учебного процесса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Появление искусственного интеллекта требует полной перестройки учебного процесса и технологий обучения, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«В сфере образования (искусственный интеллект — ред.) — это колоссальный вызов. Почему? Потому что надо принципиально по-другому подходить к технологиям обучения. Те старые технологии обучения, которые мы используем много десятилетий — они сегодня неактуальны, с их помощью невозможно проверить знания. И, конечно, это требует полной перестройки не только учебного процесса, причем как в школе, так в колледже, так и в университетах», — сказал министр в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые» общества «Знание».

Он добавил, что необходим совершенно новый подход в проверке знаний учащихся.

«То, что мы использовали несколько десятилетий, традиционно сегодня легко обойти, имея на то желание», — заключил Фальков.

Международной марафон «Знание. Первые» приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

