Глебу Никитину пожаловались на агрессивную собаку в Борском районе

Животное бросается на людей, в том числе детей.

Агрессивная собака на самовыгуле бросается на людей в деревне Темряшино Борского района. Об этом губернатору Нижегородской области сообщил в соцсети местный житель.

По словам борчанина, он сам уже пострадал в результате нападения животного: пес укусил его за ногу. В аналогичной ситуации оказался и ребенок, но, к счастью, его смог спасти прохожий.

Опасная собака в деревне не одна: по Темряшину бегают и другие собаки на самовыгуле.

«Разговор с хозяйкой ни к чему не привел. Сначала был разговор, чтоб она держала собаку на своей территории и не выпускала на самовыгул, но по итогу собака все равно гуляет и бросается на людей», — написал нижегородец.

По словам борчанина, днем хозяйка иногда запирает на участке собаку, однако вечером и ночью ее опасный питомец все же гуляет по улицам деревни.

Ранее мы писали, что в Кстовском районе расследуют дело, связанное с нападением агрессивной собаки на ребенка.