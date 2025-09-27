Глебу Никитину пожаловались на агрессивную собаку в Борском районе

Агрессивная собака на самовыгуле бросается на людей в деревне Темряшино Борского района. Об этом губернатору Нижегородской области сообщил в соцсети местный житель.
По словам борчанина, он сам уже пострадал в результате нападения животного: пес укусил его за ногу. В аналогичной ситуации оказался и ребенок, но, к счастью, его смог спасти прохожий.
Опасная собака в деревне не одна: по Темряшину бегают и другие собаки на самовыгуле.
«Разговор с хозяйкой ни к чему не привел. Сначала был разговор, чтоб она держала собаку на своей территории и не выпускала на самовыгул, но по итогу собака все равно гуляет и бросается на людей», — написал нижегородец.
По словам борчанина, днем хозяйка иногда запирает на участке собаку, однако вечером и ночью ее опасный питомец все же гуляет по улицам деревни.
