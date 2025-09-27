Пропала в лесах Башкирии: полиция обнаружила пропавшую женщину

В обязательный набор для похода в лес входят полностью заряженный телефон с power bank, нож, спички во влагоотталкивающей упаковке, свисток, запас воды, продукты питания и аптечка. В лесу запрещается пить воду из природных источников, употреблять незнакомые ягоды и грибы, приближаться к диким животным и сворачивать с тропы в незнакомой местности.