Пропала в лесах Башкирии: полиция обнаружила пропавшую женщину

Сегодня ночью, 27 сентября, в микрорайоне Смакаево башкирского города Ишимбай произошел инцидент в лесу. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, в экстренные службы поступило сообщение о пропаже женщины.
К счастью, поисково-спасательная операция завершилась успешно — потерявшаяся была быстро обнаружена сотрудниками полиции. Медицинская помощь женщине не потребовалась.
Госкомитет по ЧС напомнил гражданам основные правила безопасности при посещении леса. Специалисты рекомендуют обязательно сообщать родственникам или друзьям о планируемом маршруте и времени возвращения, одеваться в яркую одежду по погоде и выбирать закрытую обувь.
В обязательный набор для похода в лес входят полностью заряженный телефон с power bank, нож, спички во влагоотталкивающей упаковке, свисток, запас воды, продукты питания и аптечка. В лесу запрещается пить воду из природных источников, употреблять незнакомые ягоды и грибы, приближаться к диким животным и сворачивать с тропы в незнакомой местности.
При потере ориентации спасатели рекомендуют немедленно остановиться, не поддаваться панике и позвонить по единому номеру 112. Подавать сигналы о помощи можно с помощью свистка или стукая палкой по дереву. При приближении темноты следует подготовиться к ночлегу — найти сухое место и соорудить укрытие.
