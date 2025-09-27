Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инстасамка обвинили красноярского стилиста Овечкина в краже 3 млн рублей

Менеджеры певицы в настоящее время готовят коллективное заявление о мошенничестве.

Российская исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) публично обвинила известного красноярского стилиста Николая Овечкина в хищении денег, выделенных на съемки клипа. Конфликт стал достоянием общественности после постов артистки в социальных сетях.

По словам Зотеевой, она обратила внимание на Овечкина после его интервью у Ксении Собчак и впоследствии подписала с ним контракт на сумму 18 миллионов рублей за год сотрудничества. Первым испытательным заданием стала работа над клипом «Boss».

«В итоге стилист Николай Овечкин обманул мою команду на 3 миллиона рублей», — заявила певица. Эти средства, предназначенные для закупок и рабочих расходов, якобы были потрачены им на личные нужды. Кроме того, Зотеева утверждает, что стилист без ее ведома привлекал к работе других людей, обещая, что оплату произведет она, из-за чего пострадали третьи лица.

Менеджеры певицы в настоящее время готовят коллективное заявление в правоохранительные органы о мошенничестве.

Со своей стороны, Николай Овечкин заявил, что не держит обиды на Инстасамку.

«Мы передали эту историю на сторону юристов, а значит, в правовое поле — и в этом поле готовы понести ответственность, если вина будет доказана», — процитировал его Telegram-канал «Без фильтров».

Стилист также сослался на пункт о неразглашении и отказался от дальнейших публичных комментариев. Николай Овечкин известен работой с такими артистами, как Светлана Лобода, Zivert, Диана Арбенина, а также участием в проектах «Голос» и «Модный приговор».