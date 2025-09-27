Инстасамка обвинили красноярского стилиста Овечкина в краже 3 млн рублей

Российская исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) публично обвинила известного красноярского стилиста Николая Овечкина в хищении денег, выделенных на съемки клипа. Конфликт стал достоянием общественности после постов артистки в социальных сетях.
По словам Зотеевой, она обратила внимание на Овечкина после его интервью у Ксении Собчак и впоследствии подписала с ним контракт на сумму 18 миллионов рублей за год сотрудничества. Первым испытательным заданием стала работа над клипом «Boss».
«В итоге стилист Николай Овечкин обманул мою команду на 3 миллиона рублей», — заявила певица. Эти средства, предназначенные для закупок и рабочих расходов, якобы были потрачены им на личные нужды. Кроме того, Зотеева утверждает, что стилист без ее ведома привлекал к работе других людей, обещая, что оплату произведет она, из-за чего пострадали третьи лица.
Менеджеры певицы в настоящее время готовят коллективное заявление в правоохранительные органы о мошенничестве.
Со своей стороны, Николай Овечкин заявил, что не держит обиды на Инстасамку.
«Мы передали эту историю на сторону юристов, а значит, в правовое поле — и в этом поле готовы понести ответственность, если вина будет доказана», — процитировал его Telegram-канал «Без фильтров».
Стилист также сослался на пункт о неразглашении и отказался от дальнейших публичных комментариев. Николай Овечкин известен работой с такими артистами, как Светлана Лобода, Zivert, Диана Арбенина, а также участием в проектах «Голос» и «Модный приговор».