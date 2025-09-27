В Казани на улице Баумана продолжаются работы по реставрации домов купца Щетинкина

В доме на Баумана, 34 проводятся противоаварийные мероприятия, впоследствии его планируют приспособить под апарт-отель. Рабочие укрепляют исторические стены методом инъектирования трещин с применением специальных реставрационных составов. Также они частично демонтируют аварийные участки стен с сохранением исторического материала для последующего воссоздания.
Параллельно разработана проектная документация по комплексной реставрации и приспособлению объекта для современного использования. Она пока проходит процедуру согласования в уполномоченных органах охраны культурного наследия. Проект предполагает сохранение исторического облика здания с восстановлением утраченных архитектурных элементов и адаптацией внутренних пространств к современным функциональным требованиям.
В доме на Баумана, 32 также продолжаются масштабные реставрационные работы. Специалисты устраивают железобетонный каркас здания, возводят кирпичные стены и перегородки, монтируют кровельную систему. Наряду с этим идет восстановление бокового и заднего фасадов с особым вниманием к реставрации главного фасада, выходящего на улицу Баумана.
Внутри здания рабочие выполняют отделочные работы и монтаж современных инженерных коммуникаций: систем электроснабжения, водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования, сетей связи. Также организовано устройство наружных инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.
После завершения всех работ здание площадью около 852 кв. метров сохранит свою историческую ценность и при этом окажется адаптировано к современному использованию.
Двухэтажные дома с антресольным этажом были построены в 1840-х годах по проекту архитектора Фомы Петонди в духе позднего классицизма. Позднее их владельцем стал купец Василий Щетинкин, по имени которого они и получили нынешнее название.
Последние годы дома находились в аварийном состоянии. От здания № 34 сохранилась только фасадная стена. От здания № 32 уцелела часть фасада с элементами декора.
В 2017 году дома изъяли у «нерадивого собственника» — компании «Дом на Проломной», которая обещала приступить к реставрационным работам еще в 2011 году. Руинированные объекты выставлялись на продажу несколько раз, но не вызывали интереса у инвесторов.
В 2023 году дома были реализованы с обязательством в кратчайшие сроки их восстановить. В ноябре 2023-го начались аварийные работы. Позднее сообщалось, что здесь планируют открыть ресторанный комплекс.