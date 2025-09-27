В Казани на улице Баумана продолжаются работы по реставрации домов купца Щетинкина

В 2017 году дома изъяли у «нерадивого собственника» — компании «Дом на Проломной», которая обещала приступить к реставрационным работам еще в 2011 году. Руинированные объекты выставлялись на продажу несколько раз, но не вызывали интереса у инвесторов.