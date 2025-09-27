Предприятие из Воронежа повысит эффективность работы

«Особое внимание будет уделено оптимизации операций, устранению лишних перемещений, эргономике рабочих мест, визуализации и стандартизации. Это позволит за счет внутренних ресурсов и резервов компании увеличить производительность труда и, соответственно, объемы выпускаемой продукции, а также улучшить условия труда рабочих», — отметили в РЦК.