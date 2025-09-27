Предприятие из Воронежа повысит эффективность работы

Компания «Элеран» из Воронежа, которая занимается металлообработкой и производством сборочных изделий, стала участником нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Региональном центре компетенций (РЦК) Воронежской области.
Эксперты РЦК помогут сотрудникам предприятия внедрить инструменты бережливого производства. Они проанализируют рабочие процессы, выявят проблемы и разработают план действий для их устранения.
«Особое внимание будет уделено оптимизации операций, устранению лишних перемещений, эргономике рабочих мест, визуализации и стандартизации. Это позволит за счет внутренних ресурсов и резервов компании увеличить производительность труда и, соответственно, объемы выпускаемой продукции, а также улучшить условия труда рабочих», — отметили в РЦК.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.