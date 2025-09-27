Количество туристов в Ростовской области за полгода выросло на 8%

Число туристов в Ростовской области с января по июль 2025 года составило 985 тысяч, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение турпотока — одна из целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Один из популярных городов области — Таганрог. С начала года его посетили более 55 тысяч гостей. Также выросло количество туристов в Азовском, Аксайском, Красносулинском, Каменском, Константиновском, Неклиновском, Семикаракорском и Усть-Донецком районах.
«Эти территории обладают необходимой туристической инфраструктурой — благоустроенными общественными пространствами, интересными объектами показа, современными средствами размещения. Здесь открываются набирающие популярность кемпинги и глэмпинги, создаются условия для рыбалки, пляжного отдыха, пеших и велопрогулок», — отметили в ведомстве.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.