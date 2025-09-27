Министр просвещения посетил гимназию под Воронежем

26 сентября в Воронежской области побывал министр просвещения России Сергей Кравцов. Федеральный чиновники посетил Нижнедевицкую гимназию.
В 2025 году в учреждении, которое получило статус опорной школы, сделали масштабный капремонт на 90 млн рублей, выделенных из федерального и областного бюджетов.
В здании полностью обновили крышу, фасад, учебные классы, спортивные и актовый залы, инженерные сети. Этажи оформили тематически, украсив стены стендами о выдающихся ученых Воронежской области и уроженцах Нижнедевицкого района.
-закуплено новое оборудование практически для всех кабинетов, в том числе физики, химии, биологии, ОБЖ, технологии, а также для Центра детских инициатив. Например, в наши физические и химические лаборатории поступили современные лабораторные столы и специализированное оборудование, которое позволяет проводить практические занятия не только старшеклассникам, но и учащимся седьмых классов, — отметила директор гимназии Надежда Рощупкина.
Дополнительно из регионального бюджета выделили более 17 млн рублей на благоустройство территории.
Сергей Кравцов отметил значимость модернизации школьной инфраструктуры для создания современных условий обучения и воспитания. Чиновник также подчеркнул необходимость дальнейшего развития проектов, направленных на раскрытие способностей каждого ребенка.