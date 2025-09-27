Министр просвещения посетил гимназию под Воронежем

-закуплено новое оборудование практически для всех кабинетов, в том числе физики, химии, биологии, ОБЖ, технологии, а также для Центра детских инициатив. Например, в наши физические и химические лаборатории поступили современные лабораторные столы и специализированное оборудование, которое позволяет проводить практические занятия не только старшеклассникам, но и учащимся седьмых классов, — отметила директор гимназии Надежда Рощупкина.