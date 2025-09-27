Аллею Славы в Каменске-Уральском реконструируют к концу октября

Уточним, что сейчас на территории аллеи облицовывают постамент с боевой машиной пехоты. Также там появится арт-объект «Боевое братство». Он будет посвящен отдельным видам войск и ключевым событиям истории России. Еще одним элементом станет скульптурная группа «Связь поколений». Сейчас авторы заканчивают лепить макет из глины. После его одобрения специалисты приступят к отливке скульптур.