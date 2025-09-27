Аллею Славы в Каменске-Уральском реконструируют к концу октября

Территорию Аллеи Славы в Каменске-Уральском в Свердловской области закончат благоустраивать к концу октября, сообщил заместитель главы администрации городского округа Николай Орлов. Работы проводят в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Сейчас специалисты укладывают вдоль аллеи плитку. Также они монтируют систему освещения. Важным элементом этого общественного пространства станет «Лес памяти». Для его обустройства рабочие установят вертикальные плиты с подсветкой, на которых будут выгравированы имена погибших героев — уроженцев города.
Уточним, что сейчас на территории аллеи облицовывают постамент с боевой машиной пехоты. Также там появится арт-объект «Боевое братство». Он будет посвящен отдельным видам войск и ключевым событиям истории России. Еще одним элементом станет скульптурная группа «Связь поколений». Сейчас авторы заканчивают лепить макет из глины. После его одобрения специалисты приступят к отливке скульптур.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.