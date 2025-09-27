Нижегородцам рассказали о запуске трамваев маршрута № 22

Вопрос о запуске трамваев маршрута № 22 прокомментировал аккаунт Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации в соцсети «Вконтакте».
Его задала пользователь с ником Катя Белканова на официальной странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Она напомнила, что трамвай по данному маршруту не ходят с начала лета. Трамвайные пути разобрали во 2-м соцгороде, но ремонтные работы не ведутся.
По информации ООО «Экологические проекты», в связи с высвобождением бригад, работающих на участке Малышево — Гнилицы, было принято решение о переброске их на перегоны Соцгород-1 и Соцгород-2 — там начались работы по реконструкции трамвайных путей.
«Подрядчик приступил к подготовительным работам к началу демонтажа на перегонах “Соцгород-1” и “Соцгород-2”. О возобновлении движения по маршруту № 22 будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Ранее нижегородцам разъяснили схему движения трамваев маршрута № 27.