Нижегородцам рассказали о запуске трамваев маршрута № 22

Точная дата возобновления движения не названа.

Источник: Время

Вопрос о запуске трамваев маршрута № 22 прокомментировал аккаунт Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации в соцсети «Вконтакте».

Его задала пользователь с ником Катя Белканова на официальной странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Она напомнила, что трамвай по данному маршруту не ходят с начала лета. Трамвайные пути разобрали во 2-м соцгороде, но ремонтные работы не ведутся.

По информации ООО «Экологические проекты», в связи с высвобождением бригад, работающих на участке Малышево — Гнилицы, было принято решение о переброске их на перегоны Соцгород-1 и Соцгород-2 — там начались работы по реконструкции трамвайных путей.

«Подрядчик приступил к подготовительным работам к началу демонтажа на перегонах “Соцгород-1” и “Соцгород-2”. О возобновлении движения по маршруту № 22 будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее нижегородцам разъяснили схему движения трамваев маршрута № 27.