Страховщики начнут по-новому считать ущерб при ДТП в Беларуси с 15 октября

С названной даты при определении размера ущерба будут учитываться повреждения транспортного средства, которые относятся к конкретному ДТП. Если по итогам осмотра попавшего в аварию автомобиля разделить дефекты эксплуатации и повреждения, причиненные в результате ДТП, не представляется возможным, то будет назначаться и проводиться автотехническая экспертиза.