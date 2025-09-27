Страховщики начнут по-новому считать ущерб при ДТП в Беларуси с 15 октября

Уже с 15 октября страховщики будут по-новому определять размер вреда при ДТП. Новые нормы установлены приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию, документ опубликован на Правовом портале Беларуси.
С названной даты при определении размера ущерба будут учитываться повреждения транспортного средства, которые относятся к конкретному ДТП. Если по итогам осмотра попавшего в аварию автомобиля разделить дефекты эксплуатации и повреждения, причиненные в результате ДТП, не представляется возможным, то будет назначаться и проводиться автотехническая экспертиза.
Оценщик, определяя величину полученного ущерба на дату оценки, исходит из расчета стоимости ремонта пострадавшей машины и (или) обесценения его частей в результате ДТП и расчета стоимости транспортного средства.
Стоимость ремонта, необходимых запчастей определяются в белорусских рублях. При этом использование иностранных валют допустимо при последующем обязательном перерасчете в нацвалюту Беларуси по официальному курсу Нацбанка.
