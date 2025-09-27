Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страховщики начнут по-новому считать ущерб при ДТП в Беларуси с 15 октября

Размер вреда при ДТП с 15 октября будут определять по-новому.

Источник: Комсомольская правда

Уже с 15 октября страховщики будут по-новому определять размер вреда при ДТП. Новые нормы установлены приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию, документ опубликован на Правовом портале Беларуси.

С названной даты при определении размера ущерба будут учитываться повреждения транспортного средства, которые относятся к конкретному ДТП. Если по итогам осмотра попавшего в аварию автомобиля разделить дефекты эксплуатации и повреждения, причиненные в результате ДТП, не представляется возможным, то будет назначаться и проводиться автотехническая экспертиза.

Оценщик, определяя величину полученного ущерба на дату оценки, исходит из расчета стоимости ремонта пострадавшей машины и (или) обесценения его частей в результате ДТП и расчета стоимости транспортного средства.

Стоимость ремонта, необходимых запчастей определяются в белорусских рублях. При этом использование иностранных валют допустимо при последующем обязательном перерасчете в нацвалюту Беларуси по официальному курсу Нацбанка.

Ранее мы писали о том, что в Минприроды рассказали о ситуации с борщевиком Сосновского в Беларуси (тут про это).