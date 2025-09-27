Ричмонд
В красноярском колледже открыли класс для подготовки связистов

Для отработки навыков на практике во время четырехмесячного обучения будут использовать современное оборудование и гаджеты.

Инновационный учебный класс для подготовки связистов обустроили на базе Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в краевом министерстве цифрового развития.

Образовательная программа рассчитана на четыре месяца. За этот период учащиеся получат все необходимые знания и навыки. Затем они сдадут экзамены. После этого выпускники смогут начать работать мастерами по обслуживанию абонентов.

Отмечается, что обучение состоит из лекционного и практического блоков. Необходимые навыки ребята будут отрабатывать на современном оборудовании и гаджетах, которые используют профессионалы.

«Это знаковое событие для отрасли ИТ и связи Красноярского края. Использование новых инструментов позволит выпускать высококлассных специалистов, обученных на актуальной материально-технической базе», — подчеркнул заместитель министра цифрового развития региона — начальник отдела телекоммуникационной инфраструктуры и связи Красноярского края Сергей Гришко.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.