В Петербурге проведут мастер-классы для юных балерин из Мариуполя

Обучение начнется с 29 сентября. Группа будет состоять из 18 юных артисток в возрасте от 8 до 16 лет. Занятие по классическому танцу для девушек проведет опытный педагог Академии Русского балета имени Вагановой Виктория Омельницкая. Кроме того, для танцовщиц из Мариуполя подготовят культурную программу. Например, девушки посетят спектакль «Медный всадник» в Мариинском театре, Исаакиевский собор, Храм Воскресения Христова на крови. Кроме того, для балерин проведут экскурсию по Академии танца Бориса Эйфмана.