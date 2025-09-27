В Петербурге проведут мастер-классы для юных балерин из Мариуполя

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона в соответствии с целями нацпроекта «Семья» проведут мастер-классы для юных танцовщиц из Мариуполя, сообщили в комитете по культуре Северной столицы.
Обучение начнется с 29 сентября. Группа будет состоять из 18 юных артисток в возрасте от 8 до 16 лет. Занятие по классическому танцу для девушек проведет опытный педагог Академии Русского балета имени Вагановой Виктория Омельницкая. Кроме того, для танцовщиц из Мариуполя подготовят культурную программу. Например, девушки посетят спектакль «Медный всадник» в Мариинском театре, Исаакиевский собор, Храм Воскресения Христова на крови. Кроме того, для балерин проведут экскурсию по Академии танца Бориса Эйфмана.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.