1 октября в Воронеже отключат фонтаны

1 в воронежских парках и скверах отключат фонтаны, это традиционная дата окончания сезона работы гидротехнических объектов, сообщили в городском управлении экологии.
Воронежцам остается несколько дней, чтобы полюбоваться фонтанами: в Центральном парке фонтанный комплекс работает с 9.00 до 21.00, на площади Победы с 10.30 до 22.00, на Советской площади с 10.30 до 22.00 (технические перерывы — с 13.00 до 15.00 и с 15.30 до 17.30). По понедельникам фонтаны не работают из-за технического обслуживания.
В вечернее время в 18.30 на Советской площади проходит музыкальное шоу фонтана.