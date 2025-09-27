Ричмонд
1 октября в Воронеже отключат фонтаны

Заканчивается сезон работы гидротехнических сооружений.

Источник: Комсомольская правда

1 в воронежских парках и скверах отключат фонтаны, это традиционная дата окончания сезона работы гидротехнических объектов, сообщили в городском управлении экологии.

Воронежцам остается несколько дней, чтобы полюбоваться фонтанами: в Центральном парке фонтанный комплекс работает с 9.00 до 21.00, на площади Победы с 10.30 до 22.00, на Советской площади с 10.30 до 22.00 (технические перерывы — с 13.00 до 15.00 и с 15.30 до 17.30). По понедельникам фонтаны не работают из-за технического обслуживания.

В вечернее время в 18.30 на Советской площади проходит музыкальное шоу фонтана.