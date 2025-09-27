Участок берега Новосибирского водохранилища расчистили в ходе экоакции

«Сегодня в Новосибирской области насчитывается более 270 тысяч волонтеров. Корпоративное волонтерство — важная часть этой большой команды активных и созидающих людей. Оно объединяет экономику и экологию, офис и природу. Приятно видеть, как все больше компаний, от крупных предприятий до стартапов, включаются в эту значимую работу», — подчеркнула заместитель губернатора области Валентина Дудникова, которая также присоединилась к уборке берега.