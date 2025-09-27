Ричмонд
Участок берега Новосибирского водохранилища расчистили в ходе экоакции

Вторсырье отправят на дополнительную сортировку, а затем — на переработку.

Прибрежную зону Новосибирского водохранилища рядом с Центральным пляжем расчистили от мусора в ходе Всероссийской акции «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

В сборе бытового мусора приняли участие представители региональных молодежных и волонтерских движений, а также общественных организаций. Все вторсырье сначала отправят на дополнительную сортировку, а затем — на переработку.

«Сегодня в Новосибирской области насчитывается более 270 тысяч волонтеров. Корпоративное волонтерство — важная часть этой большой команды активных и созидающих людей. Оно объединяет экономику и экологию, офис и природу. Приятно видеть, как все больше компаний, от крупных предприятий до стартапов, включаются в эту значимую работу», — подчеркнула заместитель губернатора области Валентина Дудникова, которая также присоединилась к уборке берега.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.