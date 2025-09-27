В поселке Индига Ненецкого автономного округа отремонтируют Дом культуры

Капитальный ремонт Дома культуры проведут в поселке Индига Ненецкого автономного округа по нацпроекту «Семья», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
Здание ДК построили еще в 1968 году. Внутри специалисты обновят все помещения и организуют новые пространства для различных культурных и досуговых мероприятий. Работы проведут в 2026—2027 годах.
В департаменте напомнили, что до конца года планируется обновить Несский дом народного творчества. А ранее в регионе отремонтировали семь сельских домов культуры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.